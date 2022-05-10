Sokakta doğurduğu bebeğini poşete koyup bıraktı

10 Mayıs 2022 Salı, 09:09

Olay gece geç saatlerde, ilçenin Adnan Menderes Bulvarı civarları, Camikebir Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, gece geç saatlerde mahallenin karanlık sokağına gelen hamile bir kadın, burada kendi başına doğum yaptı. Daha sonra doğurduğu bebeğini bir poşete koyan anne, bebeğini sokağa bırakarak olay yerini terk etti.

BEBEĞİN DURUMU İYİ

Karanlık sokakta bebek ağlamasını duyan mahalle sakinleri, bir poşet içerisinde yeni doğmuş bebeği fark etmeleri üzerine durumu polis ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, bebeği ambulansla Siverek Devlet Hastanesi yeni doğan ünitesine kaldırarak kontrol altına aldı.

Bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis, anneyi bulmak için çalışma başlattı.