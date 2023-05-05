Sokaktaki tartışmada bacağından vuruldu

Yayınlanma: 05.05.2023 - 17:55

Güncelleme: 05.05.2023 - 17:56

Hocaköy Mahallesi'nde saat 04.00 sıralarında; çalıştığı fabrikadaki vardiyasından çıkan Abdulkadir P., evine giderken, iddiaya göre sokakta karşılaştığı, tanımadığı bir kişiyle tartışmaya başladı.

Taraflar arasındaki sözlü tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Şüpheli, yanındaki tabancayla Abdulkadir P.’ye ateş açtı. Bacağına mermi isabet eden Abdulkadir P. yaralanırken, saldırgan olay yerinden kaçtı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Yoldan geçen bir sürücü tarafından otomobille İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınan Abdulkadir P.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Jandarma, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.