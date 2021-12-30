Son dakika | İçişleri Bakanlığı açıkladı: Yüzlerce gözaltı

İçişleri Bakanlığı, yurt genelinde yapılan operasyonla 1072 kişi yakalandığını ve 4 bin 980 litre kaçak/sahte içki ele geçirildiğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
30 Aralık 2021 Perşembe, 10:38
Son dakika | İçişleri Bakanlığı açıkladı: Yüzlerce gözaltı
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İçişleri Bakanlığı, yılbaşı öncesi ülke genelinde eş zamanlı "Güven Huzur" uygulaması gerçekleştirildiğini, çeşitli suçlardan aranan 1072 kişi yakalandığını ve 4 bin 980 litre kaçak/sahte içki ele geçirildiğini açıkladı.

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