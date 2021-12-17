Son dakika | İstanbul Valiliği acı tabloyu açıkladı: 22 kişi öldü, 16 kişinin hayati tehlikesi var

Son dakika | İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada "İstanbul'da sahte alkolden 22 kişi öldü, 16 kişinin ise hayati tehlikeleri devam ediyor" denildi.

cumhuriyet.com.tr
17 Aralık 2021 Cuma, 11:54
Son dakika | İstanbul Valiliği acı tabloyu açıkladı: 22 kişi öldü, 16 kişinin hayati tehlikesi var
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İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada "İstanbul'da sahte alkolden 22 kişi öldü, 16 kişinin ise hayati tehlikeleri devam ediyor" denildi.

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