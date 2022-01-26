Son dakika | Marmaray yarın sabaha kadar ücretsiz

Son dakika | Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Marmaray seferleri ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, Marmaray'ın yarın sabaha kadar ücretsiz olduğu belirtildi.

DHA
26 Ocak 2022 Çarşamba, 11:35
Son dakika | Marmaray yarın sabaha kadar ücretsiz
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Marmaray seferlerinin yarın sabaha kadar ücretsiz olacağını açıkladı.

Bakan Karaismailoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamaların meydana geldiği İstanbul'da, Marmaray'ın yarın sabaha kadar ücretsiz hizmet vereceği açıkladı. Karaismailoğlu "Bakanlığımıza bağlı Marmaray bugün de sabaha kadar ücretsiz olarak seferlerine devam etmektedir" dedi.


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