Son dakika | Sağlık Bakanlığı, 21 Ocak 2022 güncel koronavirüs tablosunu açıkladı
Son dakika | Sağlık Bakanlığı, 21 Ocak 2022 tarihine ait son koronavirüs verilerini paylaştı. Yeni vaka sayısında ve can kaybında ise düne göre artış yaşandı.
Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.
VAKA DA CAN KAYBI DA YENİDEN TIRMANIŞTA
BAKAN KOCA'DAN UYARI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Omicron varyantının yayılma hızı dikkate alınarak maske kullanımında ısrar edilmelidir. Maske en pratik ve etkili korunma yöntemidir. Fakat kuralına uygun olarak, ağzı ve burnu kapatacak şekilde takılmalıdır. Maskenin koruyuculuğundan tam yararlanmak için özenli olun" ifadelerine yer verdi.
Omicron varyantının yayılma hızı dikkate alınarak maske kullanımında ısrar edilmelidir. Maske en pratik ve etkili korunma yöntemidir. Fakat kuralına uygun olarak, ağzı ve burnu kapatacak şekilde takılmalıdır. Maskenin koruyuculuğundan tam yararlanmak için özenli olun. pic.twitter.com/81s6JQ6sFs— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 21, 2022
Türkiye'nin 21 Ocak 2022 güncel koronavirüs tablosu şöyle:
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