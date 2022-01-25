Son dakika | Sağlık Bakanlığı, 25 Ocak 2022 güncel koronavirüs tablosunu açıkladı
Son dakika | Sağlık Bakanlığı, 25 Ocak 2022 tarihine ait son koronavirüs verilerini paylaştı. Yeni vaka sayısında ise düne göre rekor seviyede artış yaşandı.
Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.
VAKA SAYISI 10 BİNE YAKIN ARTTI!
BAKAN KOCA'DAN UYARI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Temizlik, aşı dışında, Covid-19’la mücadelenin üç temel prensibinden biri. Elimizle gayri ihtiyari şekilde yüzümüze dokunmamız virüsün bulaşmasına neden olabiliyor. Temizlikte titiz olalım. Bu “istemsiz” hareketten de kaçınalım. Omicron’a karşı daha dikkatli olmak zorundayız" ifadelerine yer verdi.
Temizlik, aşı dışında, Covid-19’la mücadelenin üç temel prensibinden biri. Elimizle gayri ihtiyari şekilde yüzümüze dokunmamız virüsün bulaşmasına neden olabiliyor. Temizlikte titiz olalım. Bu “istemsiz” hareketten de kaçınalım. Omicron’a karşı daha dikkatli olmak zorundayız. pic.twitter.com/r3kUM0WCTO— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 25, 2022
Türkiye'nin 25 Ocak 2022 güncel koronavirüs tablosu şöyle:
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