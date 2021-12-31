Son dakika | Sağlık Bakanlığı, 31 Aralık 2021 güncel koronavirüs tablosunu açıkladı

31 Aralık 2021 Cuma, 19:52

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.

Türkiye'de son 24 saatte 372 bin 516 Covid-19 testi yapıldı, 40 bin 786 kişinin testi pozitif çıktı, 163 kişi yaşamını yitirdi.



VAKA VE CAN KAYBINDA ARTIŞ!

Bakanlığın açıkladığı 30 Aralık Perşembe gününe ait verilere göre, 39 bin 681 vaka tespit edilirken 139 kişi hayatını kaybetmişti. Bugün ise vaka sayısında rekor artış yaşandı ve koronavirüse yakalananların sayısı 41 bine dayandı. Yine can kaybında yaşanan artış sonrası 163 yurttaş yaşamını yitirdi.

BAKAN KOCA'DAN YILBAŞI UYARISI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "YILBAŞI UYARISI! Kısıtlama söz konusu olmasa da, varmış gibi davranmanızı öneriyoruz. Riskin arttığı bir dönemdeyiz. Kalabalık, havalandırması iyi olmayan ortamlardan kaçının. Yeni yılı aile içinde kutlamayı tercih edin. 2022’de salgını geride bırakma dileğiyle. Sağlıklı yıllar!" ifadelerine yer verdi.

YILBAŞI UYARISI! Kısıtlama söz konusu olmasa da, varmış gibi davranmanızı öneriyoruz. Riskin arttığı bir dönemdeyiz. Kalabalık, havalandırması iyi olmayan ortamlardan kaçının. Yeni yılı aile içinde kutlamayı tercih edin. 2022’de salgını geride bırakma dileğiyle. Sağlıklı yıllar! pic.twitter.com/MwWGtwEVzt — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 31, 2021

Türkiye'nin 31 Aralık 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle: