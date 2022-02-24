Son Dakika: Saray'da güvenlik zirvesi toplanıyor
Rusya'nın Ukrayna işgalinin başlamasının ardından Saray'da Güvenlik Zirvesi toplanıyor.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurdu. Putin, Ukrayna askerlerine "Derhal silahlarınızı bırakıp evinize dönün" çağrısında bulundu.
Ukrayna-Rusya gerilimin ardından Saray'da güvenlik zirvesi yapılacak.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında saat 11.00'deki toplantıya, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da katılacak.
ERDOĞAN 'MÜMKÜN DEĞİL' DEMİŞTİ
Erdoğan, Rusya-Ukrayna krizine ilişkin Türkiye'nin iki ülke ile siyasi, askeri, ekonomik ilişkileri olduğunu belirterek, "İkisinden de vazgeçmemiz mümkün değil" demişti.
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