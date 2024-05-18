Son dakika... Et entegre tesisinde hayvana işkence görüntüleri üzerine 5 kişiye tutuklama

Son dakika haberi... Amasya'da et entegre tesisinde hayvana işkence görüntüleri üzerine gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.05.2024 - 17:39
Son dakika... Et entegre tesisinde hayvana işkence görüntüleri üzerine 5 kişiye tutuklama
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Sosyal medyada dolaşıma giren görüntülere göre Amasya Kral Et Entegre Merkezi (Etaş) çalışanları kesmek üzere oldukları bir danaya işkence etti.

Görüntüler sosyal medyada tepki toplarken valilikten açıklama geldi. Valilik, 5 kişinin gözaltına alındığını duyurarak konuyla ilgili soruşturma başladığını açıklamıştı. 

Olayla ilgili gözaltına 5 kişinin tutuklandığı öğrenildi. Gelişmeyi Adalet Bakanı Yılmaz Tunç duyurdu. Bakan Tunç, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: 

"Amasya'nın Suluova ilçesindeki bir et entegre tesisinde, kesim öncesi büyükbaş hayvana eziyet edilmesi asla kabul edilebilir bir durum değildir.

Olayın hemen ardından #Suluova Cumhuriyet Başsavcılığınca 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun 14. maddesi gereğince soruşturma başlatılmıştır.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklanmıştır."

 


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