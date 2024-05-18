Son dakika... Et entegre tesisinde hayvana işkence görüntüleri üzerine 5 kişiye tutuklama
Son dakika haberi... Amasya'da et entegre tesisinde hayvana işkence görüntüleri üzerine gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.
Sosyal medyada dolaşıma giren görüntülere göre Amasya Kral Et Entegre Merkezi (Etaş) çalışanları kesmek üzere oldukları bir danaya işkence etti.
Görüntüler sosyal medyada tepki toplarken valilikten açıklama geldi. Valilik, 5 kişinin gözaltına alındığını duyurarak konuyla ilgili soruşturma başladığını açıklamıştı.
Olayla ilgili gözaltına 5 kişinin tutuklandığı öğrenildi. Gelişmeyi Adalet Bakanı Yılmaz Tunç duyurdu. Bakan Tunç, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Amasya'nın Suluova ilçesindeki bir et entegre tesisinde, kesim öncesi büyükbaş hayvana eziyet edilmesi asla kabul edilebilir bir durum değildir.
Olayın hemen ardından #Suluova Cumhuriyet Başsavcılığınca 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun 14. maddesi gereğince soruşturma başlatılmıştır.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklanmıştır."
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