Son dakika... Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan ve Soylu'ya: "Bir dakika durman bile ayıp!"

05 Ekim 2021 Salı, 13:51

Kılıçdaroğlu'nun açıklamasından öne çıkan satır başları:

Biz güçlendirilmiş parlamenter sistemi getireceğiz derken ana felsefemiz bu. Milletvekili, milletin vekili olmalı. Milletvekili ahlaklı olmalı. Adamına göre karar veren milletvekili olmamalı. İnşallah iktidar olacağız, ilk çıkaracağımız kanun siyasi ahlak kanunudur. Bu parlamentoda ahlak olmazsa olmazımızdır. Herkesi kucaklayacağız. Adımız "Halk Partisi", halkın partisi olacağız. Hiçbir kazanım ellerinizden alınmadığı gibi yeni kazanımlara sahip olacaksınız CHP iktidarında. İnşallah iktidar olacağız, göreceksiniz. En özgür şekilde bizi eleştireceksiniz. Sabahın köründe polis gelip kapınızı vurmayacak. Ama biz sizin eleştirilerinizden ders çıkaracağız. Her eleştirinin kendine göre haklı bir payı olabilir. Eğer siz ülkeyi yönetiyorsanız her eleştiriye kulak kabartmak zorundasınız. Siyasetçilerin alkıştan çok eleştiriye ihtiyacı vardır. En önemlisi aradığınız adaleti getireceğiz. Vatandaşımız bir sürü haksızlıkla karşılaşıyor. Adaletin olduğu ülkede herkes rahat konuşabilir, bunu sağlayacağız.

"O BİNAYI ÖĞRENCİ YURDU YAPACAĞIM"

Eğer 19 yıldır kişi iktidar olup da, hala yurt sorununu çözememişse, o zaman bir sorun var demektir. Bunların düşünceleri çok farklı. Halkın sorunlarını çözmek gibi bir düşünceleri yok.

"RÜŞVET ALAN SİYASETÇİYE DOKUNAMIYORLAR"

Siyasette kirlilik var. Rüşvet alan siyasetçiler var. Bunu ben değil İçişleri Bakanı söylüyor. Rüşvet alan siyasetçiye korkusundan kimse dokunamıyor. "Neden rüşvet aldın" sorusunu bile soramıyorlar.

'TÜRKİYE'Yİ KOCAMAN BİR ÇAMAŞIRHANEYE ÇEVİRDİNİZ'

2006'da bir kanun çıkardılar. Vergi cennetlerinden para gelirse yüzde 30 vergilenecek. Vergi cennetlerinin bir kararname ile açıklanması lazım. Bu karar bir türlü çıkmıyor. AK Parti'ye MHP'ye oy veren kardeşlerime sesleniyorum. Bu kararname niçin çıkmıyor? Ben söyleyeyim. Uyuşturucu baronlarının paraları, rüşvet paraları için çıkmıyor. Türkiye'yi kocaman bir çamaşırhaneye çevirdiniz kardeşim.

'KARA KIŞTA GÖRECEKSİNİZ ERDOĞAN EKONOMİSİNİ'

Kara kış geliyor. İnsanlar faturalarını ödeyemiyor. Daha zamlar gelmedi. Kara kışta göreceksiniz Erdoğan ekonomisini. Yağmur gibi zamlar gelecek. Bu zamlarla kim mücadele edecek? Onurumuzla duracağız.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın sitesine koyduğu tablo. Ocak 2021 1 milyon 37 bin 136 vatandaş elektrik faturasını ödeyememiş. Şubat ayında 1 milyon 202 bin 38 vatandaş ödeyememiş. Mart ayında 4 milyon 753 bin 87 vatandaş ödeyememiş. Nisan 2021'de 5 milyon 166 bin 439 vatandaş ödeyememiş. Türkiye bu halde.

"SEN BEDAVA YAŞIYORSUN"

Milletin gözünü boyamak için Erdoğan markete gidiyor 'fiyatlar gayet uygun' diyor. Sana göre fiyatlar uygun. Sen elektrik, doğalgaz, su ödemezsin. Sen bedava yaşıyorsun, her şey bedava sana. Sen acaba asgari ücretlinin nasıl geçindiğini biliyor musun? Sen fiyatların ne olduğunu bilmiyor musun?

Ev kiraları sadece İstanbul'da bir yılda yüzde 63 artmış. Ankara'da yüzde 35. Erdoğan ev kirası vermiyor. Hiçbir şey ödemiyor. Alışverişe gitmiş beyefendi fiyatlar gayet uygun diyor. AK Parti'ye ve MHP'ye oy veren kardeşlerime bir kez daha seslenmek isterim. Siz 83 milyonun Londra'daki bir avuç tefeciye hizmet etmesini istiyor musunuz?

"YOLSUZLUKLARI ARAŞTIRMA KOMİSYONU KURACAĞIZ"

AK Parti 2002 meclise geldiğinde ne yaptı? Yolsuzlukları araştırma komisyonu kurdu. İnşallah aynı şeyi yapacağız. Yolsuzlukları araştırma komisyonu kuracağız. Bütün yolsuzlukları milletin önüne koyacağız. Devletin bürokratik kademelerinden bütün hırsızları temizleyeceğim. Bunun sözünü veriyorum.

"GİDECEKLERİNİ ANLADILAR"

Bunlar da artık anladılar gideceklerini. En tepeden en aşağıya 'madem gidiyoruz, o zaman ne götürsek' kardır diye düşünüyorlar. Gitmeden devletin harim-i ismetine el uzatmaktan çekinmiyorlar. Baronlara dokunamıyorlar. Hapisteki barona dokunamıyorlar. Eğer bir uyuşturucu baronu bir siyasetçiyi satın aldıysa o siyasetçi millete ne fayda verebilir? Yeni bir sayfayı açacağız. Bunu yaptığımız zaman Türkiye'ye en büyük hizmeti yapmış oluruz. Adaleti, kadın erkek eşitliğini getireceğiz. Saray'dan talimat alıp ona göre karar veren, dava açan savcılara sesleniyorum. Siz de kendi geleceğinizi düşünün. Adaleti yerine getirmek talimat almakla olmaz.

"EMNİYETE SİYASETİ SOKTULAR"

Hükümeti yöneten, hükümete şöyle veya böyle talimat veren yeraltı dünyasıdır. Bu konuda çok iddialıyım. Neden? Dilovası'nda uyuşturu yakalandı, Mersin Limanı'nda yakalandı. 4 ton 900 kilo kokain yakalandı. Yakalanan kim? Bir gariban fırından ekmek çalsa aynı gün akşam hakim tutuklama kararı verir. Zindaşti'yi serbest bırakan kim? Ortadoğu'nun en büyük baronu. Kim serbest bıraktı bu adamı? İki askerimiz yakılarak öldürülüyor. Talimatı veren IŞİD. Polis yakalıyor, Türkiye'ye getiriliyor. Bir bakıyorsunuz serbest bırakılmış. Kim bu adamı serbest bıraktı? Erdoğan bütün bunların karşısında neden susuyor? Sen baronlardan yana mısın, halktan yana mısın? Sezgin Baran Korkmaz'ı önce kim tutukladı, sonra kim serbest bıraktı? Serbest bırakan adamlarla ilgili kararı alan insanlardan birisini getirdin Adalet Bakanlığı'na bakan yardımcısı yaptın. Birisini getirdin AYM'ye üye yaptın. Ben bunları unutacak mıyım Erdoğan? Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytansa, ne olursa olsun haksızlık karşısında asla ve asla susmayacağım.

Polis kardeşlerime sesleniyorum sizin hakkınızı, hukukunuzu biz dostlarımızla beraber sağlayacağız. Emniyet Müdürü öyle herkesin iki dudağı arasında değişmeyecek. Merkez Bankası Başkanlığı'na, BDDK Başkanı'na hangi teminatlar veriliyorsa, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne de aynı teminatlar verilecek. Sıcak siyasetin dışında tutacağız.

BAKAN SOYLU'YA: SEN RÜŞVET ALANI KORUMUYOR MUSUN?

İçişleri Bakanı 19 Haziran 2021'de şu konuşmayı yapıyor. Hangi meslek grubu bir çalışıyorsa, güvenlik ile ilgili meslek grupları onun 24 katı çalışmak zorundadır. Polislik bir maaş mesleği değildir. Kim öyle düşünüyorsa bir dakika durmasın diyor. Sayın Bakan senin orada bir dakika durman bile ayıptır. Sen rüşvet alanları korumuyor musun? 10 bin dolar rüşvet alıyor diye çıktın devletin televizyonlarında konuştun. Savcılığa suç duyurusunda bulunacaktın, neden bulunmadın? Bir içişleri bakanı rüşveti koruyorsa, temiz adam değildir.

"ŞEHİTLİKLE İLGİLİ OLMAYANLARA BURS VERİYORLAR"

Sayıştay raporunda bir tespit var. Vakıflar Genel Müdürlüğü 2020 Denetim Raporu'nda 177 kişiye şehit çocuğu diye burs veriyor ama hiçbiri şehit çocuğu değil. Devletin nasıl yönetildiğini görüyor musunuz? AK Parti'ye oy veren kardeşim, MHP'ye oy veren kardeşim, sevgili ülkücü kardeşim, şehit çocuğuna burs veriyoruz diye, şehitlikle ilgisi olmayanlara burs veriyorlar. Buna evet diyor musun?

CHP'NİN TARIM ÇALIŞTAYI

Belediyelerimiz ve onların destekledikleri kooperatiflerle güzel şeyler yaptık, 3 gün sürdü. Onlara ne yapacağımızı anlattım. Her ürünün bir taban fiyatı olacak. Maliyet + makul kar eşittir taban fiyat. Hiçbir çiftçi zarar etmeyecek. Bütün bunları planlama ile yapacağız. Taban fiyatın altına ürün düşünce devlet alacak onu.

19 yılın sonunda nereye geldik? Planlama yok... Sorumlu çiftçi değil, devleti yönetenler.

Diyelim sel felaketi, yangın, don oldu. O zaman devreye sigorta giriyor. Dolayısıyla çiftçi bunlar olsa da bilecek ki sosyal devlet benim yanımdadır. Biz böyle düşünüyoruz.

Türkiye gübre üretemez mi ya? Dışarıya niye para vereyim? İçeride üretirsen maliyeti düşük olacak.

Kim yurtdışına dolarlarını götürüyor hepsini biliyoruz. Hepsinin tek tek hesabını soracağız.

Çiftçi arkadaşlarıma söylüyorum. Halkın iktidarında hiçbir çiftçinin traktörü, hayvanı haciz edilemeyecek, kanun çıkaracağız. Çiftçinin kullandığı mazottan ÖTV almayacağız.

Besicilik yapan her yere, toprağı eken biçen her yere veteriner, ziraat mühendisi ve teknikeri göndereceğiz. Çiftçiye destek olacaklar. Kooperatifleşmeyi teşvik edeceğiz.