Son Dakika... Sağlık Bakanlığı, 17 Kasım 2021 güncel koronavirüs tablosunu açıkladı

17 Kasım 2021 Çarşamba, 19:57

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.

Türkiye'de son 24 saatte 358 bin 784 Covid-19 testi yapıldı, 23 bin 867 kişinin testi pozitif çıktı, 229 kişi yaşamını yitirdi.

Bakanlığın 16 Kasım verilerine göre, dün 356 bin 514 test yapılmıştı. Dün, 25 bin 101 vaka tespit edilirken, 227 kişi hayatını kaybetmişti. Bugün ise can kaybı arttı.

BAKAN KOCA’DAN UYARI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Tedbir, gerekli olduğu yerde alınmalı. Örneğin yakınınızda kimse yoksa maske gereksiz, insan yoğunluğunun fazla olduğu ortamlardaysa maske vazgeçilmezdir. Şartlar zamanla TEDBİR YORGUNLUĞUNA ve ciddi ihmale yol açtı. Mevsim kış. Tedbirleri makul şekilde tekrar uygulamaya koyalım” dedi.

Tedbir, gerekli olduğu yerde alınmalı. Örneğin yakınınızda kimse yoksa maske gereksiz, insan yoğunluğunun fazla olduğu ortamlardaysa maske vazgeçilmezdir. Şartlar zamanla TEDBİR YORGUNLUĞUNA ve ciddi ihmale yol açtı. Mevsim kış. Tedbirleri makul şekilde tekrar uygulamaya koyalım. pic.twitter.com/Ht5XDLE2fc — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 17, 2021

AŞILAMADA İLK SIRADA ORDU VAR

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Ordu'yu Amasya, Osmaniye, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Burdur takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA

Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Diyarbakır, Siirt, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt takip etti.

Türkiye'nin 17 Kasım 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle: