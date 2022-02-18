Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, 18 Şubat 2022 güncel koronavirüs tablosunu açıkladı

18 Şubat 2022 Cuma, 19:32

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.

Türkiye'de son 24 saatte 463 bin 855 Covid-19 testi yapıldı, 87 bin 411 kişinin testi pozitif çıktı, 264 kişi yaşamını yitirdi. CAN KAYBINDA ARTIŞ

Bakanlığın açıkladığı 17 Şubat Perşembe gününe ait verilere göre, 92 bin 406 vaka tespit edilirken 258 kişi yaşamını yitirmişti. Bugün ise can kaybında artış yaşandı ve 264 yurttaş yaşamını yitirdi.

BAKAN KOCA'DA UYARI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Hastaneye yatışlarda 1 haftada %28 oranında düşüş yaşandı. İstanbul’da vaka sayıları 10 günde %62 oranında azaldı. Diğer illerde de durum benzer seyirde. Vaka sayılarında geçtiğimiz hafta başından itibaren gözlenen düşüş, gelecek iki hafta içinde çok daha önemli hale gelecek" ifadelerine yer verdi.

Hastaneye yatışlarda 1 haftada %28 oranında düşüş yaşandı. İstanbul’da vaka sayıları 10 günde %62 oranında azaldı. Diğer illerde de durum benzer seyirde. Vaka sayılarında geçtiğimiz hafta başından itibaren gözlenen düşüş, gelecek iki hafta içinde çok daha önemli hale gelecek. pic.twitter.com/bY0v1CnB0V — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 18, 2022

Türkiye'nin 18 Şubat 2022 güncel koronavirüs tablosu şöyle: