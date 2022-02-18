Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, 18 Şubat 2022 güncel koronavirüs tablosunu açıkladı
Son dakika gelişmesi... Sağlık Bakanlığı, 18 Şubat 2022 tarihine ait son koronavirüs verilerini paylaştı. Can kaybında düne göre artış yaşandı.
Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.
CAN KAYBINDA ARTIŞ
BAKAN KOCA'DA UYARI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Hastaneye yatışlarda 1 haftada %28 oranında düşüş yaşandı. İstanbul’da vaka sayıları 10 günde %62 oranında azaldı. Diğer illerde de durum benzer seyirde. Vaka sayılarında geçtiğimiz hafta başından itibaren gözlenen düşüş, gelecek iki hafta içinde çok daha önemli hale gelecek" ifadelerine yer verdi.
Hastaneye yatışlarda 1 haftada %28 oranında düşüş yaşandı. İstanbul’da vaka sayıları 10 günde %62 oranında azaldı. Diğer illerde de durum benzer seyirde. Vaka sayılarında geçtiğimiz hafta başından itibaren gözlenen düşüş, gelecek iki hafta içinde çok daha önemli hale gelecek. pic.twitter.com/bY0v1CnB0V— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 18, 2022
Türkiye'nin 18 Şubat 2022 güncel koronavirüs tablosu şöyle:
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