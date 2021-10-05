Son Dakika... Sağlık Bakanlığı, 5 Ekim 2021 güncel koronavirüs tablosunu açıkladı
Son dakika... Sağlık Bakanlığı, 5 Ekim 2021 tarihine ait son koronavirüs verilerini paylaştı.
Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.
Türkiye'de son 24 saatte 355 bin 564 Covid-19 testi yapıldı, 29 bin 802 kişinin testi pozitif çıktı, 228 kişi yaşamını yitirdi.
VAKA SAYISI 30 BİNE DAYANDI
Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı 4 Ekim Pazartesi gününe ait verilere göre, 28 bin 810 vaka tespit edilirken 248 kişi hayatını kaybetmişti. Bugün ise vaka sayısında rekor bir artış yaşandı ve 30 bin sınırına dayandı.
BAKAN KOCA’DAN 'TOPLUM BAĞIŞIKLIĞI' UYARISI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "YARIN, İSTER DIŞARIDA İSTER KAPALI MEKÂNDA yolunuz kalabalık bir yere düşerse çevrenize bakın. Kaçımız maskemizi takmış, kaçımız takmamışız? Sosyal mesafe kuralına uyum çabası var mı? Henüz toplum bağışıklığı aşamasında değiliz. Aşılarımızı olmalı ve kurallara uymalıyız” dedi.
YARIN, İSTER DIŞARIDA İSTER KAPALI MEKÂNDA yolunuz kalabalık bir yere düşerse çevrenize bakın. Kaçımız maskemizi takmış, kaçımız takmamışız? Sosyal mesafe kuralına uyum çabası var mı? Henüz toplum bağışıklığı aşamasında değiliz. Aşılarımızı olmalı ve kurallara uymalıyız. pic.twitter.com/AmOxXe6OcA— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 5, 2021
Türkiye'nin 5 Ekim 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle:
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