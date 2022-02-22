Son dakika: Türkiye genelinde 'mahrem' operasyon: 148 gözaltı kararı
Son dakika: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Adalet teşkilatı içerisinde yuvalanan ve ‘mahrem hizmetler’ olarak adlandırılan yapılanmasına irtibatlı oldukları tespit edilen, toplam 76 şüpheli hakkında Ankara merkezli 25 ilde gözaltı kararı verdi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından
yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüyle
ilişkili olduğu anlaşılan 76 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Öte yandan Balıkesir merkezli 34 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında 72 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca, emniyet veya polis okulu mahrem imamlarıyla ankesörlü telefonlar vasıtasıyla irtibat kurdukları ve mahrem imamlarla sohbetlere katıldıkları tespit edilen kişiler hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 47'si görevden uzaklaştırılmış, 14'ü kamu görevinden ihraç edilmiş, 3'ü emekli polis memurunun yanı sıra 1 veri hazırlama memuru, 4 özel sektör çalışanı ile ByLock kullandıkları tespit edilen ve kamuda çalışan 1 hemşire, kamudan ihraç edilmiş 1 öğretmen, 1 özel sektör çalışanının yakalanması için operasyon başlattı.
Ekiplerin 34 ilde eş zamanlı başlattığı operasyon devam ediyor
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