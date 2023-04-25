Son depremler! Deprem mi oldu? 25 Nisan 2023 nerede, ne zaman deprem oldu?

Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 25 Nisan 2023 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 25 Nisan 2023 Türkiye'deki depremler...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.04.2023 - 09:37
Son depremler! Deprem mi oldu? 25 Nisan 2023 nerede, ne zaman deprem oldu?
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Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa ve Kilis'te de hissedilen depremin etkileri sürerken sarsıntı hissedenler AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. İşte, 25 Nisan'da meydana gelen depremler...

25 NİSAN 2023 NEREDE DEPREM OLDU?  

Kandilli ve AFAD’ın aktardığı bilgilere göre bugün Hatay, Elazığ, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Muğla, Bingöl, Sivas, Akdeniz, Tunceli, Niğde, Diyarbakır, Malatya, Gaziantep, Adıyaman, Osmaniye ve Adana'da hafif çaplı depremler oluştu.

25 NİSAN 2023 TÜRKİYE'DE OLAN DEPREMLER LİSTESİ

09:14:09 -.-  1.5  -.-   GUNALTI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                  

09:07:25 -.-  1.5  -.-   AGILYAZI-DARENDE (MALATYA)                        

09:02:57 -.-  1.6  -.-   BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA)                        

08:58:34 -.-  1.5  -.-   YOGUNOLUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                  

08:56:54 -.-  2.2  -.-   GUNPINAR-DARENDE (MALATYA)                        

08:35:14 -.-  1.4  -.-   SIRMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                    

08:33:56 -.-  1.7  -.-   EMIROGLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)                 

08:31:24 -.-  1.6  -.-   OBRUK-BOR (NIGDE)                                 

08:30:25 -.-  1.8  -.-   AKSAAGAC-SAIMBEYLI (ADANA)                        

08:25:31 -.-  1.6  -.-   ULA (MUGLA)                                       

07:26:01 -.-  1.3  -.-   YOGUNSOGUT-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)               

07:09:18 -.-  1.9  -.-   MERYEMUSAGI-TUT (ADIYAMAN)                        

07:02:54 -.-  1.6  -.-   YUREGIL-DAZKIRI (AFYONKARAHISAR)                  

07:02:20 -.-  3.4  -.-   SOGUT-DOGANSEHIR (MALATYA)                        

06:50:39 -.-  1.7  -.-   GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                    

06:48:54 -.-  1.7  -.-   SAKCAGOZE-NURDAGI (GAZIANTEP)                     

06:43:48 -.-  1.9  -.-   YESILKOY-DOGANYOL (MALATYA)                       

06:31:29 -.-  2.1  -.-   KOCKALE-(ELAZIG)                                  

06:19:21 -.-  1.7  -.-   KARAKUYU-SAIMBEYLI (ADANA)                        

06:16:09 -.-  1.8  -.-   NOGAYLAR-NURDAGI (GAZIANTEP)                      

06:13:46 -.-  0.7  -.-   ULA (MUGLA)                                       

06:07:11 -.-  2.4  -.-   PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                 

06:05:31 -.-  1.7  -.-   UCDIREK-BOZOVA (SANLIURFA)                        

05:55:40 -.-  2.3  -.-   HACIVELILER-GOLMARMARA (MANISA)                   

05:53:23 -.-  2.0  -.-   GUNLUCE ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ)                  

05:41:31 -.-  1.5  -.-   BAKIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                    

05:34:52 -.-  1.6  -.-   SENBUK-BELEN (HATAY)                              

04:55:37 -.-  1.3  -.-   HARUNUSAGI-AKCADAG (MALATYA)                      

04:52:34 -.-  2.5  -.-   BASPINAR-NURDAGI (GAZIANTEP)                      

04:49:08 -.-  1.3  -.-   YILDIZHAN-MADEN (ELAZIG)                          

04:46:53 -.-  1.8  -.-   BALPINARI-PUTURGE (MALATYA)                       

04:45:44 -.-  1.5  -.-   NADIRKOY-AFSIN (KAHRAMANMARAS)                    

04:41:48 -.-  1.6  -.-   KISLAKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                 

04:38:40 -.-  1.4  -.-   YENIYURT-(KAHRAMANMARAS)                          

04:27:54 -.-  1.6  -.-   PASALI-FEKE (ADANA)                               

04:19:18 -.-  1.2  -.-   UZUNSOGUT-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)                

04:18:05 -.-  1.4  -.-   TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)                     

04:15:12 -.-  2.0  -.-   MIL-(SANLIURFA)                                   

04:04:20 -.-  2.2  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          

03:59:46 -.-  1.7  -.-   HARUNUSAGI-AKCADAG (MALATYA)                      

03:35:42 -.-  2.0  -.-   HACIVELILER-GOLMARMARA (MANISA)                   

03:31:17 -.-  2.6  -.-   DONGEL-(KAHRAMANMARAS)                            

03:27:23 -.-  2.8  -.-   BEYTARLA-ESKIPAZAR (KARABUK)                      

03:22:46 -.-  3.0  -.-   EMIRLER-NURDAGI (GAZIANTEP)                       

03:21:34 -.-  1.8  -.-   HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                  

03:01:41 -.-  1.5  -.-   SARISEKI-ISKENDERUN (HATAY)                       

02:59:35 -.-  1.6  -.-   AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)                    

02:56:39 -.-  1.5  -.-   SAKIZ ADASI (EGE DENIZI)                          

02:56:08 -.-  1.2  -.-   DEGIRMENDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)               

02:51:34 -.-  1.8  -.-   KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS)                         

02:47:07 -.-  1.2  -.-   BEYNAM-BALA (ANKARA)                              

02:45:07 -.-  1.9  -.-   KARABURCLU-NURDAGI (GAZIANTEP)                    

02:24:17 -.-  1.5  -.-   EMIRLER-NURDAGI (GAZIANTEP)                       

02:21:40 -.-  2.0  -.-   TOPCUYENIKOY-HAFIK (SIVAS)                        

02:13:29 -.-  1.3  -.-   KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                  

02:12:16 -.-  1.3  -.-   HARUNUSAGI-AKCADAG (MALATYA)                      

02:06:07 -.-  1.7  -.-   MINEHUYUK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)                

01:50:39 -.-  1.7  -.-   KABASAKAL-ALADAG (ADANA)                          

01:43:13 -.-  0.9  -.-   KURUYER-(HATAY)                                   

01:34:08 -.-  1.8  -.-   KOCAALAN-DICLE (DIYARBAKIR)                       

01:33:15 -.-  2.2  -.-   KUCUKLU-DOGANSEHIR (MALATYA)                      

01:32:22 -.-  1.7  -.-   KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                 

01:25:44 -.-  1.6  -.-   KOLKOY-AKCADAG (MALATYA)                          

01:20:10 -.-  1.9  -.-   ARMUTCUK-ULA (MUGLA)                              

01:15:03 -.-  1.5  -.-   KAYALI-KARAPINAR (KONYA)                          

01:11:29 -.-  1.9  -.-   SIVRICEHUYUK-(KAHRAMANMARAS)                      

01:09:58 -.-  1.7  -.-   ULUCAK-LICE (DIYARBAKIR)                          

01:09:16 -.-  2.1  -.-   KAPISUYU-SAMANDAG (HATAY)                         

01:03:57 -.-  2.5  -.-   BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA)                        

00:50:30 -.-  2.2  -.-   TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)                     

00:43:18 -.-  1.9  -.-   DEGIRMENDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)               

00:41:11 -.-  1.6  -.-   KIZILAGIL-(BOLU)                                  

00:38:00 -.-  1.6  -.-   HARUNUSAGI-AKCADAG (MALATYA)                      

00:26:31 -.-  1.8  -.-   AKCATOPRAK-DARENDE (MALATYA)                      

00:16:03 -.-  2.2  -.-   GEBEN-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)                     

00:12:47 -.-  1.4  -.-   CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)                    

00:08:33 -.-  1.8  -.-   BALIKLIDERE-(HATAY)                               


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