Son depremler! Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu? 17 Temmuz 2023 nerede, ne zaman deprem oldu?

Yayınlanma: 17.07.2023 - 09:36

Güncelleme: 17.07.2023 - 09:36

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 17 Temmuz'da meydana gelen depremler... Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa ve Kilis'te de hissedilen depremin etkileri sürerken sarsıntı hissedenler AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. İşte, 17 Temmuz'da meydana gelen depremler...

KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM Mİ OLDU?

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 08:01 saatlerinde 3.2 şiddetinde deprem meydana geldi.

17 TEMMUZ'DA TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER

09:05:09 -.- 1.8 -.- SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

08:36:55 -.- 1.9 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA)

08:21:37 -.- 2.0 -.- KARAGEDIK-BASKIL (ELAZIG)

08:01:08 -.- 3.2 -.- YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

07:50:37 -.- 1.7 -.- AKDENIZ

07:22:34 -.- 2.9 -.- YAPRAKLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

07:20:28 -.- 2.6 -.- DENIZLI-KEBAN (ELAZIG)

06:59:20 -.- 2.3 -.- ISKENDERUN KORFEZI (AKDENIZ)

06:57:29 -.- 1.3 -.- ALAHAN-(HATAY)

05:41:19 -.- 1.9 -.- MEZRAA-DOGANYOL (MALATYA)

05:39:55 -.- 3.4 -.- AKBAYIR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

05:30:44 -.- 1.6 -.- ARIFIYE (SAKARYA)

04:37:23 -.- 1.4 -.- CAMLIYAYLA-SAMANDAG (HATAY)

04:32:20 -.- 2.1 -.- EKINOZU (KAHRAMANMARAS)

04:07:43 -.- 1.7 -.- KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS)

03:57:16 -.- 2.3 -.- AKYAR-KORKUTELI (ANTALYA)

03:12:19 -.- 2.4 -.- ALINCIK-ALTINTAS (KUTAHYA)

03:06:55 -.- 2.0 -.- UCGOZE-YESILYURT (MALATYA)

02:59:24 -.- 1.6 -.- KARABURCLU-NURDAGI (GAZIANTEP)

02:37:23 -.- 2.0 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)

02:22:35 -.- 1.6 -.- CAMDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

01:13:07 -.- 1.5 -.- AKYAR-KORKUTELI (ANTALYA)

00:55:32 -.- 3.2 -.- AKYAR-KORKUTELI (ANTALYA)

00:43:48 -.- 1.3 -.- FINDIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

00:20:15 -.- 1.3 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)

00:18:06 -.- 1.5 -.- EKINDERE-MILAS (MUGLA)

00:08:23 -.- 2.1 -.- MARMARA EREGLISI ACIKLARI-TEKIRDAG