Sopayı almak isterken kanala düşen 7 yaşındaki çocuk öldü
Adana’da sopayı almak isterken sulama kanalına düşen 7 yaşındaki çocuk, kaldırdığı hastanede önceki gece hayatını kaybetti. Çocuğun cenazesinin otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldığı öğrenildi.
Acı olay, önceki gün merkez Seyhan ilçesine bağlı Akkapı Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 7 yaşındaki Muhammet Söğüt, aynı yaştaki arkadaşı Mert Yavuz ile birlikte sulama kanalı kenarına geldi. Söğüt kanal kenarında sopa görüp almak istedi.
Ancak sopayı alırken dengesini kaybedip kanala düştü. Bu arada arkadaşı Yavuz da çığlık atarak yardım istedi.
Yavuz’un bağırması üzerine olay yerine gelen yurttaşlar sulama kanalına çocuğu kurtarmak için atladı ancak çocuk bulunamadı.
ARAMA ÇALIŞMALARINA ANNE DE KATILDI
Yurttaşlar bir taraftan da polise ve sualtı ekiplerine haber verdi. Çocuklarının sulama kanalında kaybolduğunu öğrenen aile de kanal kenarına gelerek arama çalışmalarına katıldı. Anne Leyla Söğüt bir umutla kanal kenarında çocuklarını aradı.
Çocuk bir süre sonra bulanarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak çocuk yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak dün gece hayatını kaybetti. Çocuğun cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.
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