Sulama kanalına düşen otomobilden yara almadan çıktılar
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yaklaşık 5 metre yükseklikten sulama kanalına düşen otomobildeki 3 kişi, kazadan yara almadan kurtuldu.
Korkutan kaza, saat 13.30 sıralarında Melikgazi ilçesi Bekir Yıldız Bulvarı'nda meydana geldi. U.D.Y.’nin direksiyon kontrolünü yitirdiği 38 RC 610 plakalı otomobil, yaklaşık 5 metre yükseklikten içinde az miktarda su bulunan kanala düştü.
KENDİ İMKANLARIYLA ÇIKTILAR
İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sürücü ve yanındaki 2 kişi, ters dönen araçtan kendi imkanlarıyla kurtuldu.
3 kişi itfaiye ekibinin sarkıttığı merdivenle de yukarı çıktı.
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