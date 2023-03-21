Sulama kanalına düşen otomobilden yara almadan çıktılar

Yayınlanma: 21 Mart 2023 - 17:01

Güncelleme: 21 Mart 2023 - 17:04

Korkutan kaza, saat 13.30 sıralarında Melikgazi ilçesi Bekir Yıldız Bulvarı'nda meydana geldi. U.D.Y.’nin direksiyon kontrolünü yitirdiği 38 RC 610 plakalı otomobil, yaklaşık 5 metre yükseklikten içinde az miktarda su bulunan kanala düştü.

KENDİ İMKANLARIYLA ÇIKTILAR

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sürücü ve yanındaki 2 kişi, ters dönen araçtan kendi imkanlarıyla kurtuldu.

3 kişi itfaiye ekibinin sarkıttığı merdivenle de yukarı çıktı.