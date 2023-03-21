Sulama kanalına düşen otomobilden yara almadan çıktılar

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yaklaşık 5 metre yükseklikten sulama kanalına düşen otomobildeki 3 kişi, kazadan yara almadan kurtuldu.

DHA
Yayınlanma: 21 Mart 2023 - 17:01
Sulama kanalına düşen otomobilden yara almadan çıktılar
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Korkutan kaza, saat 13.30 sıralarında Melikgazi ilçesi Bekir Yıldız Bulvarı'nda meydana geldi. U.D.Y.’nin direksiyon kontrolünü yitirdiği 38 RC 610 plakalı otomobil, yaklaşık 5 metre yükseklikten içinde az miktarda su bulunan kanala düştü.

KENDİ İMKANLARIYLA ÇIKTILAR

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sürücü ve yanındaki 2 kişi, ters dönen araçtan kendi imkanlarıyla kurtuldu.

3 kişi itfaiye ekibinin sarkıttığı merdivenle de yukarı çıktı. 


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