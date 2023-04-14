Sultanbeyli'de kahreden ölüm: 4 yaşındaki çocuk inşaattaki su birikintisinde boğuldu

Yayınlanma: 14.04.2023 - 12:25

Güncelleme: 14.04.2023 - 12:25

Sultanbeyli Yavuz Selim Mahallesi'nde yaklaşık 3 ay önce durdurulan inşaatın istinat duvarının yanında bulunan çukur yağmur suyu ile doldu. Mahallelinin iddiasına göre uyarılara rağmen çukur kapatılmadı.

KURTARILAMADI

İftar saatinin yaklaşması nedeniyle dışarı çıkıp çocuğunu arayan Erhan Kavçin, 4 yaşındaki Adem Kavçin'i bulamadı.

Aramalar sonrası Adem'in cansız bedeni inşaattaki su dolu çukurda bulundu. Küçük çocuğun oyun oynarken çukura düşerek boğulduğu öne sürüldü.

AİLE 'İHMAL' VAR DEDİ

4 yaşındaki Adem Kavçin'in cansız bedeni otopsi işlemlerinin yapılması üzerine Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. İnşaat firmasından şikayetçi olan aile 4 yaşındaki Adem'in ölümünün ihmal olduğunu söyledi.

"SUYUN İÇERİSİNDE CAN VERİYOR, ÇUKUR HALA AÇIK"

Dayı Mehmet Keber, şöyle konuştu: