Sürücü gözaltında: Durdurulan aracın her yerinden uyuşturucu çıktı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde takibe alınıp durdurulan hafif ticari aracın her yerinden uyuşturucu dolu paketler çıktı. Arama sonunda 32 kilo skunk ele geçirilirken, sürücü gözaltına alındı.

DHA
14 Kasım 2022 Pazartesi, 15:05
Sürücü gözaltında: Durdurulan aracın her yerinden uyuşturucu çıktı
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İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, TEM Otoyolu Körfez ilçesi geçişinde takibe aldıkları hafif ticari aracı durdurdu.

Durdurulan araçta narkotik köpeği ile arama yapıldı. Aracın kaputu açıldığında motor kısmında, torpidoda, koltuğun altında, yedek lastiğin içerisinde uyuşturucu dolu paketler çıktı.

32 kilo skunk ele geçirilirken, araç sürücüsü gözaltına alındı. 


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