Takip edildiğini fark edince uyuşturucu dolu poşeti bırakıp kaçtı

Kilis'te polisi fark edip, taşıdığı poşeti atarak kaçan şüpheli yakalandı. Poşette 2 kilo 70 gram metamfetamin bulunurken, şüpheli tutuklandı.

Takip edildiğini fark edince uyuşturucu dolu poşeti bırakıp kaçtı
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DHA
Yayınlanma: 01.10.2024 - 17:50

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında A.O.D.'yi takibe aldı.

Takip edilen şüpheli, polisi fark edince Mercidabık Mahallesi'ne yanındaki poşeti bırakarak kaçmaya başladı.

Şüpheli gözaltına alınırken, poşette 2 kilo 70 gram metamfetamin ele geçirildi.

Uyuşturucuya el konurken, şüpheli, işlemleri sonrası tutuklandı.


Etiketler: #kilis #uyuşturucu #tutuklama

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