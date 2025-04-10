'Taklit-tağşiş gıdalar listesi' güncellendi: Kasap köftede sakatat, zeytinyağlarında tohum yağı!
Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini güncelledi. Listeye 42 yeni ürün daha eklendi.
Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda ürünlerinde taklit ve tağşiş yapan markaları 'guvenilirgida.tarimorman.gov.tr' internet adresi üzerinden açıklamaya devam ediyor.
Sitede 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' ile 'Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar' başlıkları altında taklit ve tağşiş yaparak sağlığı tehlikeye düşüren firmalar, markalar ve ürünler yer alıyor.
SAKATAT TESPİT EDİLDİ
Listeye 6’sı sağlığı tehlikeye düşürecek ürün olmak üzere toplam 42 yeni ürün daha eklendi. Listede, beyaz peynirden kremaya, kasap köfteden üzüm pekmezine birçok ürün yer aldı.
Listeye göre, denetimler sonucu Kırıkkale merkezde faaliyet gösteren bir kasapta satışa sunulan köfteden alınan numunelerde sakatat tespit edildi. Bunun yanı sıra zeytinyağı üretimi yapılan 13 firmanın ürünlerine tohum yağlarının karıştırıldığı belirlendi. İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde üretim yapan bir firmanın tatlı toz bibere domates karıştırdığı da belirlendi.
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