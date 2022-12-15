Tanker, kavşakta hafif ticari araca çarptı: 2 ölü, 1 yaralı
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, sürücüsünün kavşaktan hatalı dönüş yaptığı hafif ticari araca tanker çarptı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, saat 12.00 sıralarında, D-130 yolu Karamürsel Ereğli mevkisinde Karamürsel yönüne giden Ahmet Aydın'ın (42) kullandığı tanker, kavşaktan hatalı dönüş yapan Ayşegül Yılmaz kontrolündeki hafif ticari araca yandan çarptı.
Hafif ticari araç, çarpmanın etkisiyle savrulurken hızı kesilmeyen tanker, bir süre daha ilerledi. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi.
Ayşegül Yılmaz ile aracında bulunan Miray Kesici yaşamını yitirdi, Feyza Gökgün (20) ise ağır yaralandı. Karamürsel Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Gökgün, tedaviye alındı.
Kaza anı ise yol kenarındaki işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Karşı yönden gelen hafif ticari aracın; trafik ışıklarında orta şeritte yavaşladığı, aniden sola doğru dönüş yaptığı, TIR'ın sinyalleri yanmasına rağmen duramayarak hafif ticari araca çarptığı, aracın çarpmanın etkisiyle savrulduğu görüldü.
Tanker sürücüsü Ahmet Aydın, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Video Haberler
- Yaptığı teleskopla güneş ve ayı yıl boyunca görüntülüyor
- Palandöken, sezonu suni karla açtı
- Hindinin fiyatı, kilosuna göre bin lirayı buluyor
- Özel öğrencilere okul bahçesinde doğayla iç içe eğitim
- Halit Kıvanç'ın adı stada verildi
- Lastikçinin fırladığı an kamerada
- Tarihi hamamda mahsur kalan 5 yavru köpek kurtarıldı
- Toros Dağları'ndan alıç topluyorlar
- Okul arazisinde yetiştirilen pamuktan 400 bin lira gelir
- Gökbakar, Recep İvedik 7'nin bilinmeyenlerini anlattı
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP'lileri kızdıracak İmamoğlu yorumu
- İmamoğlu davasında dikkat çeken ayrıntı!
- Dış basın karar hakkında ne yazdı?
- Rasim Ozan Kütahyalı Erdoğan'a yalvardı
- İmamoğlu davası ‘ahmak’tan ibaret değil
- 'Bu kararı aldıran zat...'
- Bir İmamoğlu tepkisi de Abdullah Gül'den
- Fed faiz kararını açıkladı
- İmamoğlu'ndan İstanbullulara çağrı!
- 'Çerkes Cengiz'e silahlı saldırı