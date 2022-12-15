Tanker, kavşakta hafif ticari araca çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

15 Aralık 2022 Perşembe, 14:47

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, saat 12.00 sıralarında, D-130 yolu Karamürsel Ereğli mevkisinde Karamürsel yönüne giden Ahmet Aydın'ın (42) kullandığı tanker, kavşaktan hatalı dönüş yapan Ayşegül Yılmaz kontrolündeki hafif ticari araca yandan çarptı.

Hafif ticari araç, çarpmanın etkisiyle savrulurken hızı kesilmeyen tanker, bir süre daha ilerledi. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi.

Ayşegül Yılmaz ile aracında bulunan Miray Kesici yaşamını yitirdi, Feyza Gökgün (20) ise ağır yaralandı. Karamürsel Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Gökgün, tedaviye alındı.

Kaza anı ise yol kenarındaki işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Karşı yönden gelen hafif ticari aracın; trafik ışıklarında orta şeritte yavaşladığı, aniden sola doğru dönüş yaptığı, TIR'ın sinyalleri yanmasına rağmen duramayarak hafif ticari araca çarptığı, aracın çarpmanın etkisiyle savrulduğu görüldü.

Tanker sürücüsü Ahmet Aydın, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.