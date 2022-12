Tarım Orman-İş Sendikası'ndan 'bütçe' protestosu

09 Aralık 2022 Cuma, 14:26

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 2023 yılı bütçesi bugün TBMM Genel Kurulu’nda görüşülecek. Tarım Orman-İş Sendikası, Tarım ve Orman Bakanlığı bütçesine, görüşmeler öncesinde Ulus Meydanı’nda yaptığı basın açıklamasıyla tepki gösterdi.

Sendikanın genel başkanı Şükrü Durmuş, şunları söyledi:

“Artık bu ülke kendi kendine yeten değil; hububat, yağlı tohumlar, hayvancılık bakımından tamamen dışa bağımlı bir hale gelmiş, ülke çok uluslu şirketlerin pazarı haline dönüşmüştür. Et fiyatlarını düşürmek amacı ile 2010 yılında başlatılan canlı hayvan ithalatı sonrası ülkemiz, kırmızı ette dışa bağımlı hale gelmiştir. 2010-2015 yılları arasında 212 bin ton kırmızı et ithal edilmiş ve toplamda 3,8 milyar dolar ödeme yapılmıştır. 2018 yılında Avrupa Birliği üyesi ülkelerden 100 bin ton kırmızı et ithal edildi. Buna rağmen kişi başı yıllık et tüketimi Avustralya’da 100 kilogram, Kuzey Amerika’da 95 kilogram, Avrupa’da 80 kilogram, Afrika’da ve Türkiye’de ise 10 kilogramdır. Bu politikalar sonucu ülkemiz, Dünya Sefalet Endeksi sıralamasında Güney Afrika, Arjantin ve Nijerya’dan sonra birinci sıraya yükselmiştir. Tüm bu olumsuzluklara rağmen ülkeyi yöneten siyasi irade, AKP iktidarı, kendisini tüccar, ülkeyi pazar ülke, halkını ise müşteri konumuna dönüştürmüştür.”

“BU BÜTÇEYE RET OYU VERMELERİNİ İSTİYORUZ”

Ormanlara bir yıkım dönemi yaşandığını savunan Durmuş, “Orman alanları ya çok uluslu maden şirketlerine izin adı altında peşkeş çekilmekte ya da iktidar yandaşlarına ‘özel ağaçlandırma’ aldatmacasıyla parsellenmektedir. Orman alanlarındaki üretim, plan dışı, misliyle artarken odun üretiminde usulsüzlük ve kayıt dışı çalışma had safhadadır. 2020 yılında 611, 2021 yılında 544, 2022 yılı bugün itibari ile 613 işçi yaşamını yitirmiştir. Son üç yılda iş kazaları yönüyle ne yazık ki ülkemiz, dünya genelinde ilk sırada yer almaktadır” dedi.

“Bizler, bu bütçenin sermaye ve yandaş rantiyecinin lehine olduğunu biliyoruz” diyen Durmuş, “TBMM’de görev yapan vekillerin oy kullanmadan önce muktedirlerin değil, vicdanlarının sesini dinlemelerini ve bu bütçeye ret oyu vermelerini istiyoruz” diye konuştu.

GAYTANCIOĞLU: BU ONLARIN SON BÜTÇESİ

Basın açıklamasına destek veren CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu da "Bütçede her geçen yıl yandaşa para buluyorlar; orman köylüsüne, çiftçiye para bulamıyorlar. AKP iktidara geldiği zaman Tarım Kredi Kooperatifleri, Ziraat Bankası ve özel bankalara çiftçinin borcu 1 milyardı, şu anda 259 milyar. Türkiye, her şeyi ithal eden bir konuma gelmiştir. Bu, onların son bütçesidir" dedi.