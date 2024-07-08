Tartıştığı eniştesini tabancayla ağır yaraladı

Yayınlanma: 08.07.2024 - 15:26

Güncelleme: 08.07.2024 - 15:29

Çayırova ilçesi İnönü Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi’nde bulunan emlakçı dükkanında, aralarında husumet bulunan damat Onur A. ile kayınbiraderi Doğukan B. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi ile Doğukan B., eniştesi Onur A’ya ateş ederek kaçtı. Olayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yarlıya ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.

Yaralının durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.