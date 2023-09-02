Tartıştığı kişilerin üzerine 'kızgın yağ' döktü: 2 yaralı

Yayınlanma: 02.09.2023 - 13:58

Güncelleme: 02.09.2023 - 13:58

Çatalçeşme Mahallesi’nde, daha önceden aralarında husumet olduğu öğrenilen iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle kavgaya dönüşen olayda, bıçaklar çekildi.

KIZGIN YAĞI ÜZERLERİNE DÖKTÜ

Bir kişi dükkanından aldığı kızgın yağı, akraba olduğu öğrenilen iki kişinin üzerine döktü. Olayda, 2 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

BİR KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis, olay ile ilgili inceleme başlattı.