TBMM Genel Kurulu’nda iktidar ile muhalefet arasında “Sam Amca” polemiği

07 Ekim 2021 Perşembe, 18:49

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda, grup önerilerinin görüşülmesinden önce, ilk olarak “Kobani” daha sonra da “Sam Amca” tartışması yaşandı.

AKP Sivas Milletvekili Semiha Ekinci, yerinden söz alarak; “Selahattin Demirtaş'ın ‘7'den 70'e bütün halklarımızı sokağa ve harekete geçmeye çağırıyoruz, bundan böyle her yer Kobani'dir’ diyerek fitilini ateşlediği 6-8 Ekim katliamının yıl dönümü. Elleri altındaki bindirilmiş kıtaları sokağa salarak onlarca sivil, savunmasız vatandaşlarımız çocuklarımızı taşlarla linç ettirip, katlettiler. İşyerlerini, evlerini yakıp, bölgeyi cehenneme çevirdiler” dedi.

HDP Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü ise “Ayıptır, ayıp. HDP'nin 37 üyesi katledildi” karşılığını verdi.

AKP’li Ekinci ise “Aynen 2015 ağustosunda bir özyönetim saçmalığı adı altında hendekçilik oynayarak 5 kentimizin neredeyse tamamını yerle bir edip, yüz binlerce insanımızın evlerini yurtlarını terk etmesine sebep oldukları gibi” dedi.

MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz’un küfretmesi üzerine Genel Kurul’da tartışma yaşandı.

HDP Bingöl Milletvekili Erdal Aydemir, “Daniskası sensin” dedi. HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu, Olcay Kılavuz’a küfrettiği gerekçesiyle tepki gösterdi. Bunun üzerine MHP ve HDP milletvekilleri birbirinin üzerine yürüdü. TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, birleşime 15 dakika ara verdi.

AKBAŞOĞLU: ‘ZİLLET İTTİFAKI, SAM AMCA’NIN GÖLGESİNDE YAPILAN İTTİFAK

Tartışma dolayısıyla verilen aranın ardından, bu kez de “Sam Amca” polemiği yaşandı.

AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Parlamenter sistemi talep edenlerin ortak noktası şu, milletin doğrudan cumhurbaşkanını seçme hakkını elinden almak istiyorlar. Bu zillet ittifakı rıza göstermemiş" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özeli ise "İttifakımız adını milletten alıyor, sen millete zillet yakıştırması yapmaya başlarsan bu siyasi iktidarın gücünden değil tükenmişliğin itirafından başka bir şey değildir. Allah yardımcınız olsun, bundan sonra daha çok çirkinleşeceğiniz, çirkefleşeceğiniz anlaşılıyor. Kendine zillet diyen millet seçim için gün saymaktadır" karşılığını verdi.

Bunun üzerine yeniden söz alan Akbaşoğlu, "Ben millete zillet demedim bu nedenle bana sataştı. Yalan siyasetine bizzat yalanın mücessem hale geldiği noktaya özenilmemeli. Kendi tabanlarını bile kandıran ittifaka dönük değerlendirme yaptım bunun dışında bir değerlendirmem olmadı. PKK 'Kürt' diyerek aldattı, FETÖ 'hizmet' diyerek aldattı, siz de 'millet' diyerek milleti aldatıyorsunuz" dedi.

DERVİŞOĞLU: FETÖ, PKK, ÖNCE SİZİ KANDIRDI

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu da söz alarak, şunları söyledi:

"Beyefendi kendisini hakikat sanıyor, hakikat olunmaz hakikat aranır. Yalanla iftira ile aranmaz grup toplantı salonlarına LED ekranlar konularak, yalan algı yaratmak yarattığı algıyı yönetmeye kalkışmak. FETÖ şunu kandırdı, PKK şunu kandırdı diyorsunuz. FETÖ, PKK, önce sizi kandırdı. Bizi aldatmak kandırmak öyle kolay değil, siz kandırılmış da değilsiniz işinize geldiği için öyle davrandınız."

Akbaşoğlu'nun "Nedir zillet ititfakı, Sam amcanın gölgesinde yapılan ittifak. Sonuç ittibariyle, açık ve seçik bir şekilde konuştuk" ifadeleriyle Genel Kurul'da yeniden tartışma çıktı.

CHP ve İYİ Parti grup başkanvekilleri ayağa kalkarak tepki gösterdi. TBMM Genel Kurulu’nda gerginlik dinmeyince, TBMM Başkanvekili Bilgiç, 30 dakika ara vererek grup başkanvekillerini Başkanlık Divanı’nın arka odasına davet etti.