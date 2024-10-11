Tekirdağ'da 11 düzensiz göçmen yakalandı

Tekirdağ'da 11 düzensiz göçmen jandarma ekiplerince yakalandı.

Tekirdağ'da 11 düzensiz göçmen yakalandı
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 11.10.2024 - 09:57

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Saray ilçesinde durumundan şüphelendikleri otomobili durdurmak istedi.

"Dur" ihtarına uymayan araç bir süre sonra yol kenarında park halinde bulundu.

Araçta ve çevrede yapılan aramada 11 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. Jandarma ekipleri kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.


Etiketler: #tekirdağ

İlgili Haberler

Tekirdağ’da içkili restoranda silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Tekirdağ’da içkili restoranda silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
Tekirdağ'da bıçaklı kavga: 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Tekirdağ'da bıçaklı kavga: 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Sıla bebeğin cenazesi, Tekirdağ Şehir Hastanesi morgundan alındı

Sıla bebeğin cenazesi, Tekirdağ Şehir Hastanesi morgundan alındı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler