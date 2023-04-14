Telefona gelen şifreyi söyledi, hayatının şokunu yaşadı
Esnaf F.Ç., kendisini telefonla arayarak banka görevlisi olarak tanıtan ve telefonuna gelen şifreyi alarak 2 milyon lirayı kendi hesaplarına aktaran 6 kişilik şebeke tarafından dolandırıldı. Ekiplerin, kısa sürede yakalayarak gözaltına aldığı 6 şüpheli, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.
İstanbul'da esnaf olan 48 yaşındaki F.Ç., telefonda kendilerini banka görevlisi olarak tanıtan kişiler tarafından dolandırıldığı şikayetiyle polise başvurdu.
F.Ç., telefonla arayan kişilerin kendilerini banka görevlisi olarak tanıttığını ve hesaplardaki bir hatayı düzeltmek için telefonuna gönderilen şifreyi istediklerini söyledi.
2 MİLYON LİRASINI KAPTIRDI
O anda işleri çok yoğun olduğu için düşünmeden şifreyi verdiğini anlatan F.Ç., ardından hesabını kontrol ettiğinde 2 milyon lirasının başka bir hesaba aktarıldığını gördü. Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Banka hesap dokümanları incelendiğinde çalınan paranın art arda başka hesaplara aktarıldığı belirlendi. Soruşturma sonucunda 6 şüphelinin kimlikleri tespit edildi. Ekipler, düzenledikleri operasyonla dolandırıcılık şüphelisi 6 kişiyi gözaltına aldı.
TUTUKLANDILAR
Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüphelilerin, suçlamaları kabul etmedikleri öğrenildi. Emniyet'teki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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