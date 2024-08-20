TEM Otoyolu'nda iki otomobil çarpıştı: 1 ölü

Yayınlanma: 20.08.2024 - 08:44

Güncelleme: 20.08.2024 - 09:33

Kaza, saat 04.00 sıralarında TEM Otoyolu Rumeli Hisarı mevkisinde meydana geldi.

İddiaya göre, Edirne istikametine seyir halinde bulunan 34 HKH 735 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen 34 KSF 353 plakalı otomobille FSM Köprüsü çıkışında çarpıştı.

Kazada kimliği henüz belirlenemeyen 1 kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaralıyı sıkıştığı yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yaralının hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Kaza yapan araçların çekici ile kaldırılmasından sonra trafik akışı tekrar normal seyrine döndü. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.