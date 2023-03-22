THY'nin yarın Marsilya'ya düzenleyeceği bazı seferler iptal edildi!

Yayınlanma: 22 Mart 2023 - 10:03

Güncelleme: 22 Mart 2023 - 10:03

Türk Hava Yolları'nın (THY) Fransa'nın Marsilya şehrine yarın için planlanan bazı seferlerin, hava trafik kontrolörlerinin yapacağı grev nedeniyle iptal edildiği aktarıldı.

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, Marsilya'da hava trafik kontrolörlerinin yapacağı grev nedeniyle, bazı seferlerin iptal edildiği duyuruldu.

Buna göre yarın yapılması plananlanan "TK1365 İstanbul-Marsilya ve TK 1366 Marsilya-İstanbul" seferleri iptal edildi.