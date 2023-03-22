THY'nin yarın Marsilya'ya düzenleyeceği bazı seferler iptal edildi!

THY, Fransa'nın Marsilya şehrine yarın için planlanan bazı seferlerin, hava trafik kontrolörlerinin yapacağı grev nedeniyle iptal edildiğini açıkladı.

DHA
Yayınlanma: 22 Mart 2023 - 10:03
THY'nin yarın Marsilya'ya düzenleyeceği bazı seferler iptal edildi!
Abone Ol google-news

Türk Hava Yolları'nın (THY) Fransa'nın Marsilya şehrine yarın için planlanan bazı seferlerin, hava trafik kontrolörlerinin yapacağı grev nedeniyle iptal edildiği aktarıldı.

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, Marsilya'da hava trafik kontrolörlerinin yapacağı grev nedeniyle, bazı seferlerin iptal edildiği duyuruldu.

Buna göre yarın yapılması plananlanan "TK1365 İstanbul-Marsilya ve TK 1366 Marsilya-İstanbul" seferleri iptal edildi.


THY Türk Hava Yolları fransa marsilya Sefer

İlgili Haberler

THY: Almanya'nın Köln şehrine de uçuşlar yapılamayacak

THY: Almanya'nın Köln şehrine de uçuşlar yapılamayacak
THY'den 'sefer iptali' açıklaması

THY'den 'sefer iptali' açıklaması
THY'den açıklama: Yunanistan'a yarın yapılacak tüm uçuşlar iptal edildi

THY'den açıklama: Yunanistan'a yarın yapılacak tüm uçuşlar iptal edildi

En Çok Okunan Haberler