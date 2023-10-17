TIR ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 3 yaralı
Ordu'nun Akkuş ilçesinde TIR ile çarpışan otomobildeki 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Ordu'nun Akkuş ilçesi Yukarıdüğencili Mahallesi'nde Necmi Ş., (42) yönetimindeki TIR ile Samet Kocakoç yönetimindeki otomobil, sisli havada kafa kafaya çarpıştı.
Çarpışmanın etkisi ile otomobil yol kenarına savruldu. Kazada otomobil sürücüsü Samet Kocakoç (22) yanındaki Mustafa Kocakoç (56) ve Güllü Kocakoç (50) hayatını kaybetti.
İsmail Kocakoç (32) Halime Tonkal (58) ve Abdurrahman Tonkal (8) ise yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Ünye Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.
TIR şoförü Necmi Ş., gözaltına alınırken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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