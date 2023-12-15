Toprağa gömülü vaziyette ele geçirildi: Tam 14 kilo...

Elazığ’da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, toprağa gömülü vaziyette 14 kilo esrar ele geçirildi.

İHA
Yayınlanma: 15.12.2023 - 11:13
Toprağa gömülü vaziyette ele geçirildi: Tam 14 kilo...
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Elazığ İl Jandarma Komutanlığınca bölgede huzur ve güvenin sağlanması maksadıyla yapılan istihbari çalışmalar sonucunda M.K. isimli şüphelinin uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisine ulaşıldı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce şüpheli şahıs yakalanarak uyuşturucu maddeyi sakladığı yerde yapılan arama sonucunda, 10 kilogram toz esrar, 4 kilogram kubar esrar, 145 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

TUTUKLANDI

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklanarak Elazığ T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.


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