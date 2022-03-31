Trabzon’da heyelan; 2 katlı bina tahliye edildi

Trabzon’un Arsin ilçesinde, ani kar erimesiyle yamaçtaki arazide heyelan meydana gelirken, 2 katlı bina tahliye edildi.

(DHA)
31 Mart 2022 Perşembe, 13:08
Trabzon’da heyelan; 2 katlı bina tahliye edildi
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Trabzon'un Arsin'e bağlı Başdurak Mahallesi Mısırlı mevkisinde, bakkal ve kahvehane olarak hizmet verilen 2 katlı binanın aşağısındaki yamaç arazide dün akşam heyelan meydana geldi.

Ani kar erimesiyle oluşan heyelan sonrası duvarları çatlayan 2 katlı bina boşaltıldı.

İhbarla bölgeye gelen İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, riskli alanda inceleme başlattı


Heyelan

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