Tuvalet kağıdı zammını böyle savundu: Anne babanız kullandı mı?
Market raflarında tuvalet kağıdı ve kağıt havlu ürünlerinde yüzde 40'a varan artışlar yaşanırken bir yurttaşın gelen zamla ilgili yorumu sosyal medyanın gündemine oturdu.
Market raflarında tuvalet kağıdı ve kağıt havlu ürünlerinde yüzde 40'a varan artışlar yaşandı.
Son olarak market raflarında tuvalet kağıdı ve kağıt havlu ürünlerinde yüzde 40'a varan artışlar yaşandı.
Buna göre 6’lı kağıt havlunun fiyatı 25.75 TL'den 53.90 TL'ye, 24’lü tuvalet kağıdının fiyatı 66.90 TL'den 90.25 TL'ye, 32’li tuvalet kağıdının fiyatı ise 97.50 TL'den 131.50 TL'ye yükseldi.
TÜİK açıklamasının ardından toz deterjan ürünlerinin fiyatları 87,90’dan 127 liraya, çocuk bezleri 44 liradan 59 liraya, Antep fıstığı ise 19 liradan 29 liraya yükseltilmişti.
Dün motorine de yeni zam yapıldı. 66 kuruşluk artışın ardından motorinin litre fiyatı 10 lirayı geçerek yeniden benzinden pahalı hale geldi.
"ANNENİZ, BABANIZ TUVALET KAĞIDI KULLANDI MI?"
Haber Global'de tuvalet kağıdı zammına ilişkin röportaj yapıldı.
Artan fiyatlardan yurttaşlar dert yanarken, sokak röportajında bir kişi ise "Anneniz babanız veya dedeniz hiç tuvalet kağıdı kullandı mı? Kullanmasın. Eskiden yoktu, havlu vardı. Havlu kullansınlar. Tuvalet kağıdından dolayı haber yapmaya gerek yok yani" sözleri ile sosyal medyada gündem oldu.
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