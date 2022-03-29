Üç milyon kişi bu yıl Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na giriyor

29 Mart 2022 Salı, 04:00

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) başvuran aday sayısı bu yıl 3 milyon 243 bin 425’e ulaştı. 2021 YKS’ye 2 milyon 607 bin 903 aday başvuru yapmıştı. Artış 635 bin 522 kişi oldu. Barajın kaldırılması üzerine yüzbinlerce genç, bu yıl üniversiteli olmak için uğraşacak. Üniversiteli işsiz sayısının da yıllar içinde artarak 5 yıl içinde 10-15 milyona dayanacağı tahmin ediliyor.

Eğitim İş Genel Başkanı Kadem Özbay, sınav sisteminin tahribatına bu yıl baraj değişikliğinin yaratacağı kaosun da ekleneceğine dikkat çekerek şunları belirtti:

“- TYT’nin süresinin 135 dakikadan 165 dakikaya çıkarılması öğrencilerde ek bir stres yaratacak ve psikolojisi iyi durumda olmayan öğrenciler, ders konularına hâkim olsa da artan stres başarısızlık getirecek..

- Barajın kaldırılması nedeniyle bu sene iktidarın hiç sevmediği ‘Barajı geçemeyen gençler sayısı’ konulu haberler yapılamayacak belki ama bu netlerdeki düşüklüğü ve dolayısıyla eğitim sistemiyle sınavın ne kadar ayrık olduğunu gizleyemeyecek. Son TYT’de 23 bin 695 öğrenci sıfır çekmiştir. 2021 TYT’de öğrencilerin kendi ana dilleri olan Türkçe’deki net ortalaması 40 soruda 18’de, tüm sayısal derslerin belkemiği olan matematikteki net ortalaması 40 soruda 5’te kalmıştır. Bu tabloya bakıp, öğrencilerin bu eğitim sisteminde kendi anadillerini bile doğru öğrenemediği, bu sistemde verilen eğitimle matematiksel yani mantıksal düşünmekten uzak olduğu sonucunu çıkarmak yerine barajı kaldırmak, motoru bozulan bir aracın içine binip gidiyor gibi yapmaktan farksızdır. Bu sene YKS’ye başvuran adayların sayısı toplam 3 milyon 243 bin 425 olduğu düşünülürse tabloda değişecek tek şey, rakamlardaki ufak oynamalar olacaktır.”

KAFALAR ÇOK KARIŞIK

Rehberlik koordinatörü Cihan Yeşilyurt, lise mezunu olup yıllardır düzenli bir işte çalışanların bile barajın kalkmasını fırsat bilip sınava başvurduğuna dikkat çekerek, “Barajın kalkması ve başvurudaki bu artış ile ilgili yazılı ve görsel medyada yapılan yorumlar, ilk 100-150 bini hedefleyen öğrencilerin kafalarını karıştırdı. Adayların bu sınavın bir sıralama sınavı olduğunu unutmamaları ve çalışmalarına sistemli şekilde devam etmeleri çok önemli olacak. 5 yıl sonra üniversite mezunu işsiz sayısındaki artışı şimdiden görmek mümkün. 10-15 milyon üniversite mezunu işsiz genç ordusu oluşacak” dedi.

"ADRES DOĞRUDAN İKTİDAR OLACAKTIR"

Eğitim uzmanı Alaattin Dinçer de “Başvuranlar geçen yıla göre yüzde 25 arttı. 2021’de kontenjan 815 bin. Bu durumda geçen yıl her üç kişiden biri yerleşirken bu yıl her dört kişiden biri üniversiteli olacak. Sınav sonrası üniversiteye yerleşememenin yaratacağı psikososyal ve sosyoekonomik tahribatın yanı sıra umut kaybı yaşayan kitleler, yaşadıklarını mutlaka bir adrese fatura kesecektir. Hiç kuşkusuz faturanın kesileceği bu adres ne ÖSYM ne de YÖK olacak. Bu adres doğrudan iktidar olacaktır” dedi.