Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi Başkanı Tan'dan zeytinyağı stokuna ilişkin açıklama
Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi Başkanı Mustafa Tan, Türkiye'de yeteri kadar yerli üretim zeytinyağı stokunun bulunduğunu belirterek, "Bu yıl yaklaşık 235 bin ton zeytinyağı üretimi yaptık. Geçen seneden devir stokla 270- 280 bin ton civarında elimizde zeytinyağı var" dedi.
Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi Başkanı Mustafa Tan, Edremit ilçesindeki ofisinde gazetecilere yaptığı açıklamada, zeytinyağının önemli bir değer olduğuna değindi.
Sıvı yağlar içerisinde en değerli ürünün zeytinyağı olduğunu vurgulayan Tan, "Yıllardan beri biz bunu savunuyoruz. Esasında sıvı yağların tamamının zeytinyağı olması için mücadele ediyoruz. Türkiye'de büyük alanların zeytincilik ile donatılmasını arzu ediyoruz" ifadelerini kullandı.
Tan, Türkiye'de yeteri kadar yerli üretim zeytinyağı stokunun depolarda bulunduğunu aktararak, şöyle konuştu:
"Bu yıl yaklaşık 235 bin ton zeytinyağı üretimi yaptık. Geçen seneden devir stokla 270- 280 bin ton civarında elimizde zeytinyağı var. Sofralık zeytin rekoltemiz oldukça yüksek. Diğer bitkisel yağlardaki sıkıntı belki sofralık zeytinden zeytinyağına dönüşü de getirebilir. Bizim bilançomuza baktığımızda ortalama iç tüketimimiz kişi başına 2 kilogram olduğuna göre toplam 160-170 bin ton civarındadır."
Tan, hem iç piyasadaki tüketime hem de ihracata yetecek kadar zeytinyağının mevcut olduğunu sözlerine ekledi.
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