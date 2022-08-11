Ümraniye'de korkutan patlamalar
Ümraniye'de elektrik tellerinde peş peşe patlamalar mahalleliyi sokağa döktü.
Ümraniye Yukarı Dudullu Mahallesi'nde saat 09.30 sıralarında elektrik direğindeki kabloları aşırı ısınma sonucu patlama meydana geldi. Olay çevrede paniğe sebep olurken durum elektrik ekiplerine bildirildi. Ekipler bölgedeki elektriği kestikten sonra kablolarını onarımı için çalışma yaptı. Ekiplerin yaklaşık dört saatlik çalışmalarının ardından bölgeye yeniden elektrik verildiği öğrenildi.
Mahalle sakinlerinde Mehmet Koç, "Dışarıya çıktım elektrik direği yanıyordu. Koştura koştura dükkana gelip arabamın anahtarını aldım. Elektrik direğin altındaki aracımı alıp başka yere park ettim. Kablolar bir anda yanmaya başladı. Bir den kablo yere düştü. Sokağa araçlarını park edenler hemen araçlarını kaldırdı. Baya patlama sesleri geldi. Bomba gibi diye bilirim" dedi.
Bülent Aktaş ise "Yaklaşık 3 saattir elektriğimiz yok. Biz korkudan dışarıya çıktık. Hatta herkes sokağa döküldü" diye konuştu.
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