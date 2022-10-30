Ümraniye’de metro şantiyesinden 'hırsızlık' iddiası: 'Ele avuca gelen her şeyi çalıyorlar'
İstanbul Ümraniye’de metro şantiyesinden malzeme çalan 3 kadın, kendilerini görerek uyaran yurttaşlara aldırış etmedi. Şantiyeye giren bir şüphelinin kapının altından sürünerek dışarı çıkarak uzaklaştığı anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
Şerifali Mahallesi Necip Fazıl Bulvarı üzerinde bulunan bir metro şantiyesinde; sabah erken saatlerde ve akşam iş çıkışından sonra gelen 3 şüpheli kadın şantiyeden demir, ahşap gibi malzemeleri çaldı.
Çevredeki yurttaşların uyarılarına aldırış etmeyen şüphelilerin rahat tavırları dikkat çekti.
ŞÜPHELİNİN ŞANTİYEDEN KAÇARKEN GÖRÜNTÜSÜ KAMERADA
Yurttaşların şantiyeye giren şüphelileri uyarması ve kadının şantiyenin kapısının altından sürünerek dışarı çıkması cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.
Görüntülerde 2 şüpheli kadının dışarıda seyyar araçlarının yanında beklerken 1 şüphelinin şantiye olduğu görülüyor.
Bir kişinin polis geldi diyerek seslenmesi üzerine şüpheli kadın şantiyenin kapısının altından sürünerek dışarı çıkıyor. Şüpheliler daha sonra sepetli motosikletlerine binerek kaçıyor.
"ELE AVUCA GELEN HER ŞEYİ ÇALIYORLAR"
Metro şantiyesinin hemen yanında işyeri bulunan Cesim Bulucu “Özellikle sabah erken ve akşam iş çıkışından sonra buralar çok sakin oluyor. Biri kapının altından sürünerek içeri girip halka demirleri, ahşapları, malzemeleri dışarıda bekleyen kadınlara veriyor. Onlar da malzemeleri sepetli motosikletlerine atıyor. Uyarmamıza rağmen çok rahat hareket ediyorlar ve bu her gün oluyor. Bu sabah da her bir kolisi 25 kilo olan, 50 kilo çivi çalındığını söylediler. Ele avuca gelen her şeyi buradan çalıyorlar" diye konuştu.
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