Uyuyakalan otomobil sürücüsü yoldan çıktı, otoparka daldı

Bolu’da D-100 Karayolu’nda sürücüsünün uyuyakaldığı otomobil, yoldan çıkarak bir otelin otoparkına daldı. Meydana gelen kazada park halindeki yolcu otobüsü ve aydınlatma direği zarar gördü.

İHA
Yayınlanma: 03.08.2024 - 07:30
Uyuyakalan otomobil sürücüsü yoldan çıktı, otoparka daldı
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Feci kaza, D-100 Karayolu’nun Kasaplar Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametinde seyreden O.K. idaresindeki 34 GGE 324 plakalı otomobil, sürücüsünün uyuyakalması neticesinde kontrolden çıktı.

Kontrolden çıkan otomobil, yoldan çıkarak bir otelin otoparkına daldı. Otobüse ve aydınlatma direğine çarparak durabildi. Meydana gelen kazada sürücü O.K., yara almadan kurtuldu.

Kazayı gören vatandaşlar tarafından durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından sürücü tedaviyi reddetti.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.


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