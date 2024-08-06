Uzun namlulu makineli tüfek satmaya çalışan zanlı yakalandı

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bulundurulması yasak olan uzun namlulu makineli tüfeği satmaya çalışan şüpheli gözaltına alındı.

AA
Yayınlanma: 06.08.2024 - 16:10
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sapanca'da R.K'nin (25) evinde yasak olan uzun namlulu tam otomatik silah bulundurduğu ve satmaya çalıştığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, aramada, makineli tüfek, makineli tüfek tamburası ile şarjör ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


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