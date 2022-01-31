Van'da 27 tutuklama

31 Ocak 2022 Pazartesi, 09:47

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde kamu düzenin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında, "hırsızlık" yapan ve aranan şahıs/şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, “Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 24 - 30 Ocak 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; toplam 35 yıl hapis cezası bulunan ve 10 bin TL para cezası almış, çeşitli suçlardan aranması olan 28 şahıs yakalanmış ve 19 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır. Hırsızlık suçu olduğu tespit edilen; 3 ton 100 kilogram kömür, 600 metre kablo, 54 metre bakır kablo (10 bin TL değerinde), 100 kilogram demir, 60 adet alüminyum profil, 23 adet el arabası, 6 adet cep telefonu, 1 adet golden cinsi köpek ve muhtelif malzeme ele geçirilmiş ve sahiplerine teslim edilmiştir. Hırsızlık suçlarına karışan 20 şahıs hakkında gerekli yasal işlem yapılmış, 8 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır. 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet olaylarında; 3 adet tabanca, 2 adet av tüfeği, 2 adet bıçak, 7 adet şarjör, 73 adet mermi, 58 adet kartuş fişek ele geçirilmiştir. Motosikletli Yunus Timleri tarafından; 2 adet kurusıkı tabanca ve suçtan elde edilen 100 bin TL nakit para ele geçirilmiş olup şüpheli şahıslar hakkında gerekli işlemler yapılmıştır” denildi.

