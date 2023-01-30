Van'da kapanan 345 yerleşim yeri yolundan 297'si açıldı

Van'da kar yağışı nedeniyle kapanan 345 yerleşim yeri yolundan 297'si, belediye ekiplerince yapılan çalışmalarla tekrar açıldı.

DHA
Yayınlanma: 30 Ocak 2023 - 08:50
Van'da kapanan 345 yerleşim yeri yolundan 297'si açıldı
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Kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle 345 yerleşim yeri yolu ulaşıma kapandı. Kapanan yolları açmak için büyükşehir belediyesi karla mücadele ekipleri, 300 iş makinesi ve 600 personel ile çalışma başlattı.

Gece boyu süren çalışmalarla 297 yerleşim yeri yolu yeniden ulaşıma açıldı. 48 mahalle ve mezra yolu için ise çalışmalar aralıksız sürüyor.

Ekipler, kent merkezinde de kar küreme araçları ile kar temizliği yaptı.

Kentin belirli noktalarına toplanan kar kütleleri kamyonlara yüklenip il dışına taşındı. 


Van Kar kar yağışı

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