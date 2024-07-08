Van’da terör operasyonu!
Terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda, 6 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
Van’da terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda, 6 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
Van Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, “PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları kapsamında 4 şahıs, FETÖ/PDY terör örgütü soruşturmaları kapsamında 2 şahıs olmak üzere toplam 6 şahıs hakkında gerekli yasal işlem yapılmıştır” denildi.
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