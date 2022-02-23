VAR varsa, İzmir yok mu?

23 Şubat 2022 Çarşamba, 09:42

Son yılların en ilginç maçını izledik Göztepe - Galatasaray mücadelesinde... Toplam 5 penaltı düdüğü çalındı, biri iptal edildi, 3 karar VAR'dan geldi.

Sahadaki 20 bin kişinin net bir şekilde gördüğü pozisyon için adeta dakikalarca "açık oturum" düzenlendi. Maç sonunda da doğaldır ki taraftar çıldırdı.

Hakem yorumları farklı olabilir. Ama işin acı tarafı sahada maçı yönetmekle yükümlü, üstelik de bunun için hatırı sayılır bir ücret ödenen hakemin, gözünün önündeki pozisyonlarda dahi düdük çalmaması ya da doğru çalamaması ve acz içinde VAR'dan medet umması.

İzmir için acı olan tarafı ise; hem Altay'ın hem de Göztepe'nin maçlarında hemen her hafta VAR konusunun gündeme gelmesi. En kritik pozisyonlar da VAR'a gidilmezken, İzmir takımlarının aleyhine olan pozisyonlarda VAR incelemesi yapılıyor ve futbolun doğasına aykırı kararlar çıkıyor.

VAR İzmir futbolunu "yok" etmek mi istiyor?

Göztepe Teknik Direktörü El Maestro, maçtan sonra "Bu ligde olduğum için utanç duyuyorum" dedi. Başkan Mehmet Sepil isyan etti:

"Türk futbolu adına çok üzülüyorum, utanç duyuyorum" diyen eski Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil, "Arda Kardeşler ile olan problemimiz yıllardır biliniyor. Maçı orta hakem değil VAR yönetti. Birçok kulübün başkanı çıkıp, 'Ben şu hakemi istemiyorum' diyor ve o hakemler verilmiyor. Gerçekten Türk futboluna yazık. Maçın tamamına baktığımız zaman 105 dakika oynanan maçta 42 dakika topu oyunda tutabilen bir orta hakem izledik" diye konuştu.

Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, 13 maddelik bir "hatalar" zinciri ile TFF'nin kapısını çalacak. Bunlar gözler önünde yaşandı. Başkan da derlemiş:

1) İkinci yarıdaki Konyaspor maçında ceza sahası dışında sırtı topa dönük Pinares'e elle oynama nedeniyle kırmızı kart ve penaltı.

2) Konyaspor ile ilk yarıda oynanan maçta Bamba'nın ceza sahasında düşürülmesine devam kararı verilmesi.

3) Rizespor maçında Zeki'ye yapılan bariz penaltının çalınmaması.

4) Yine aynı oyuncuya orta sahada yapılan ve ayak bileğinin neredeyse kırılmasına neden olacak pozisyona devam kararı verilmesi.

5) Kasımpaşa maçında Paixao'nın attığı nizami golün ofsayt nedeniyle iptal edilmesi.

6) Aynı maçta Kazımcan'ın hareketine anlamsızca penaltı çalınması.

7) Beşiktaş maçında rakip oyuncunun topu elle kesmesine rağmen devam kararı verilmesi.

8) Giresun maçında rakibin attığı ve herkese göre ofsayt olan golün VAR kararıyla verilmesi.

9) Fenerbahçe maçında ceza sahasında Altaylı oyuncu yüzüne vurularak yere düşürülmesi ve yine devam kararı.

10) Alanyaspor maçında rakibin kendi kalesine attığı golde ofsayt kararı verilmesi.

11) ZTK Beşiktaş maçında Naderi'ye yapılan harekete penaltı verilmemesi.

12) Beşiktaş maçında gole giden Eren Erdoğan'a topu elle kesti diye Altay aleyhine karar verilmesi.

13) Galatasaray maçında rakibin golünün Murat Akça'ya arkadan sert müdahale yapılarak atılması.

Göztepe'de de en azından bundan aşağı kalmayacak bir liste çıkar.

Bunları artık hakem hatası olarak değerlendirmek insanların yürek yangını ile alay etmekten başka bir şey değil. Öyleyse akla şu soru geliyor:

"Birileri İzmir'i Süper Lig'den mi silmek istiyor?"

Örnekleri çoğaltmak, bu durumu VAR olmayan bir alt lige, yani Spor Toto 1.Lig'de de gözlemlemek olası. VAR yok da göz var nizan var.

Menemenspor'un İstanbulspor deplasmanındaki bariz ofsayttan sonra maçı kazanan ev sahibi takımın teknik direktörünün "Böyle kazanmak istemezdik" demesi kulaklarımızdan silinmedi.

Bir türlü dipten çıkamayan Altınordu'nun başına gelenleri de buraya listelemeye kalksak sütunlar az gelir.

İzmir ne yazık ki birileri kurtarılmaya çalışılırken, "VAR" dı, hakem hatasıydı denilerek kurban edilmek isteniyor. Geçmişte yönettiği maçlar vukuatlı olan hakemler inadına İzmirliler'in en kritik maçlarına veriliyor. Öte yandan "Biz bu hakemi istemeyiz" diyenlerin isteği anında yerine getiriliyor. Türk Futbolu'nda ısmarlama hakem devri açılıyor.

Ne yönetimde ne de kurullarda bir tek İzmirli üyenin yer almadığı İzmir futbolu başta VAR aracılığıyla "yok" edilmek mi isteniyor?

Yok mu bu futbol cinayetlerine dur diyecek?