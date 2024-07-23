Veteriner hekime saldıran 3 kişi serbest kaldı

Yayınlanma: 23.07.2024 - 09:39

Güncelleme: 23.07.2024 - 09:42

Çayırova ilçesinde bulunan veteriner kliniğine gelen bir vatandaş, 245 TL tutan ücrete 400 TL verdi. Veteriner Hekim Ali Özen, 200 TL’yi alarak kasada bozuk para olmadığını söyledi.

Müşteri, 45 TL’yi ibana göndermeye teklif etmesi üzerine veteriner hekim kendisine dekont göstermesini, nakit fişi keseceğini söyledi. İlk önce dekontu göstermeyi kabul eden kabul eden ardından problem çıkaran müşteri, veteriner hekime hakaretlerde bulunarak klinikten çıktı.

Bir süre sonra 2 kişi ile kliniğe geri gelen müşteri, veteriner hekimi darbederek yerlerde sürükledi. Ali Özen’in burnu ve dudağı patlarken, darp anı anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

GÖZALTINA ALINDILAR

Ali Özen’in şikayetinin ardından Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri darp olayına karışan C.S. , T.Ş. , A.S isimli üç kişiyi gözaltına aldı. Şahıslar ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.