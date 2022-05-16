Yanındaki kadını darbeden erkek, çevredekiler tarafından dövüldü
Bursa’da bir kişi yanında bulunan kadını yol ortasında darbetmeye başladı. Durumu gören çevredeki yurttaşlar kadını kurtarıp yere yatırdıkları şahsı etkisiz hale getirdi.
Bursa'nın merkez Nilüfer İlçesi Görükle Mahallesi'nde akşam saatlerinde bir kadının sokak ortasında yanındaki erkek tarafından darbedildiğini gören çevredekiler, araya girerek kadını saldırganın elinden kurtardı.
Bazı yurttaşlar ağlayan kadını sakinleştirmeye çalışırken, bazıları da kadını darbeden kişiyi tekme tokat dövdü.
İhbar üzerine polis ekipleri soruşturma başlattı, olayla ilgili tarafların şikayetçi olmadığı öğrenildi.
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