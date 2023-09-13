Yaralı ceylan yavrularını çuvala kapatmışlar!

Şanlıurfa’da jandarmanın durdurup arama yaptığı otomobilde, çuvalda 4 yaralı ceylan yavrusu ele geçti. Araçtaki 3 kişiye, 200 bin lira idari para cezası kesildi.

DHA
Yayınlanma: 13.09.2023 - 14:21
Yaralı ceylan yavrularını çuvala kapatmışlar!
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine Tekyamaç Mahallesi’nde plakası açıklanmayan bir otomobili durduruldu. 

Otomobilde arama yapan ekipler, çuvalda 4 yaralı ceylan yavrusu buldu. Ceylanlar, tedavileri yapılmak üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. 

Otomobilde bulunan İ.D., R.A. ve M.D.'ye 200 bin lira idari para cezası uygulandı.


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Şanlıurfa ceylan yaralı yavru

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