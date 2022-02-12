Yol çöktü, evi fareler bastı
Tekirdağ Çorlu’da yol ortasındaki kanalizasyon kapağı çevresinde çökme meydana geldi. Lağım çevresinde yuvalanan fareler eve de girince apartman sakinleri isyan etti.
Kemalettin Mahallesi Sedef Sokak üzerinde bulunan kanalizasyon bağlantı noktasında çökme meydana geldi. Belediye ekipleri tarafından mıcır dökülmesine rağmen yol ortasındaki lağım kapağı çevresi bir kez daha çöktü. Çukur yurttaşların da can güvenliğini tehlikeye atıyor.
Duruma tepki gösteren apartman sakini bir yurttaş, “Evin önündeki lağım deliğinden çıkan fareler, birinci kattaki komşumuzun evine girmiş. Fareler resmen cirit atıyor. Hastalıktan öleceğiz bu ne rezillik” diye konuştu.
Kemalettin Mahallesi Muhtarı Aydemir Taşdemir de, “Kanalizasyon hattı üzerinde daha önce çökme yaşandı. Belediye ekipleri birkaç kez buraya mıcır döktü ancak yine çökmeler meydana geliyor. Yoldan geçen araç veya motosikletler için kaza tehlikesi oluşturabilir. Bir an önce önlem alınmasını istiyoruz” dedi.
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